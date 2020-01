Nei prossimi giorni summit di mercato con il Torino

Ve lo avevamo già raccontato nei giorni scorsi, l'asse di mercato Udine-Torino si sta facendo sempre più caldo. Il club di Urbano Cairo è in cerca di rinforzi per dare una sterzata ad un inizio di stagione tutt'altro che esaltante. Dopo aver scaricato Zaza, sulle cui tracce c'è il Besiktas, i granata hanno messo nel mirino Stefano Okaka, secondo Mazzarri il partner perfetto da affiancare a Belotti.

Non solo Okaka, piace tantissimo anche Fofana, scontento dalla troppa panchina in questa prima parte di campionato. Due giocatori per l'Udinese ad oggi incedibili ma il Torino sembra essere deciso a non mollare e per convincere i Pozzo sarebbe disposto a mettere sul piatto i cartellini di alcuni giovani da tempo seguiti dai bianconeri Parigini, Edera e Bonifazi.

La prossima settimana è in programma un summit di mercato tra le due società che potrebbe dare il via ad una trattativa vera e propria.