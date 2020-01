La Repubblica: Milan-Udinese, proposta di scambio Piatek-De Paul

Il quotidiano La Repubblica lancia una trattativa di mercato tra Milan e Udinese che ha, almeno sulla carta, dell'impossibile o almeno del clamoroso. L'indiscrezione parla di un potenziale scambio tra Krzysztof Piatek e Rodrigo De Paul. I due club, secondo quanto scrivono i colleghi, starebbero infatti pensando di intavolare questa trattativa che, in fondo, potrebbe garantire all'Udinese il centravanti che cerca e al Milan un rinforzo di grande qualità per il suo centrocampo. Con l'arrivo di Ibrahimovic l'attaccante polacco è diventato in automatico una riserva (come confermato dalle panchine nelle gare con Cagliari e Udinese), in Friuli potrebbe ritrovare continuità e un ambiente con meno pressioni rispetto a quello di San Siro.