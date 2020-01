La Fiorentina fa sul serio per Mandragora

Un nuovo centrocampista da regalare a Iachini, la Fiorentina continua a lavorare in questo mercato di gennaio per un nuovo rinforzo in mediana. E il sogno della società viola è Rolando Mandragora, classe 1997 dell’Udinese.

Continua a non sbloccarsi infatti la trattativa Duncan con il Sassuolo, così la Fiorentina – che già voleva il calciatore dell’Udinese a giugno – sta seriamente pensando di provarci per Mandragora già durante questa sessione di mercato, nonostante tutte le difficoltà che presenta una trattativa come questa.