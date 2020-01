L'Inter offre il cartellino della stellina Agoume per arrivare a De Paul

L'Inter è pronta ad inserire nella trattativa per Rodrigo De Paul il cartellino di. Lucien Agoume. Il centrocampista classe 2002 sarebbe la contropartita tecnica offerta ai bianconeri, uno che ai Pozzo piace moltissimo. Colpo in ottica futura, perché si parla di un talento cristallino con ampi margini di crescita, e con credenziali fisiche e tecniche che fanno decisamente ben sperare. Anche perché in patria è stato paragonato più volte a Paul Pogba, sia per caratteristiche che per la fisicità.