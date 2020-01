In caso di cessione di De Maio, l'Udinese potrebbe guardare ancora in casa Watford per un rinforzo

Qualora alla cessione di Opoku si aggiungesse anche quella di De Maio, l'Udinese potrebbe intervenire sul mercato per rimpinguare il reparto difensivo. Ancora una volta, come nel caso di Zeegelaar, il rinforzo potrebbe arrivare dai cugini del Watford. Stando al Messaggero Veneto, il profilo giusto potrebbe essere quello del centrale austriaco classe '87 Sebastian Proedl, che in questa stagione con la maglia degli hornets ha giocato solamente tre partite, l'ultima ad ottobre.