Il Milan torna a pensare a De Paul

In casa Milan resta sempre in piedi l'affascinante ipotesi legata a Rodrigo De Paul. Il club friulano è stato in trattativa con la Fiorentina nella scorsa sessione invernale ed è entrato nell’ordine delle idee di vendere l’argentino in estate in caso di offerta congrua. La valutazione si aggira sui 30 milioni di euro, e per il Milan sarà fattibile solo se dovessero andare via un paio di elementi per fare cassa. Ecco perché fi no ad ora i rossoneri hanno scelto di non affondare il colpo: prima dovranno sistemare i giocatori in uscita. Ma i contatti con il suo procuratore restano vivi, essendo una validissima alternativa e un elemento giovane e di qualità, in linea con il modello che Ivan Gazidis vuole attuare al Milan.