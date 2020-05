Gasperini chiama Mandragora all'Atalanta

Atalanta in cerca di un sostituto di Remo Freuler. Nella girandola di nomi eventuali per sostituirlo c'è sicuramente anche Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese che farà ritorno alla Juventus e che piace molto a Gasperini, allenatore che lo ha fatto esordire in A con il Genoa. La valutazione è alta (la Juventus lo riscatterà per 26 milioni di euro) e solo il tempo dirà se ci saranno le condizioni affinché l'affare si concretizzi.