Fofana non si muoverà a gennaio

Sono tante le offerte giunte in queste settimane per Seko Fofana. Quella del Torino, quella del Leicester e per ultima, in ordine di tempo, quella del Galatasaray. L'ivoriano, però, non lascerà Udine prima della fine della stagione. Blindato, almeno fino a giugno. La volontà dei Pozzo è quella di non privarsi di un giocatore così importante per mister Gotti nella sessione invernale. Se ne riparlerà in estate, ma solo davanti ad offerte adeguate. Per meno di 20 milioni Seko non verrà ceduto, interessati avvisati.