Fiorentina, perso Laxalt riprova Mandragora: no secco dell'Udinese

Perso Laxalt, che ha deciso di restare al Torino, la Fiorentina va a caccia di un rinforzo per il centrocampo. Di nuovo una richiesta all'Udinese per Mandragora, giocatore che a Pradè piace moltissimo, non c'è tempo però per mettere in piedi alcuna trattativa - che coinvolgerebbe tra l'altro anche la Juve - e soprattutto non c'è la volontà di Pozzo di lasciarlo partire a poche ora dalla fine del mercato.