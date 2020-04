De Paul continua a piacere alle milanesi

Se il campionato è in stand by, ciò che non si ferma è il mercato. Sono molte le squadre che stanno sfruttando questo momento per portarsi avanti nella costruzione delle rose per la prossima stagione, tra queste ci sono sicuramente Inter e Milan. Neroazzurri e rossoneri stanno cercando di muoversi con anticipo su alcuni obiettivi, compreso Rodrigo De Paul. L'argentino piace su entrambe le sponde di Milano. Il suo procuratore ne sta parlando con entrambi i club, cercando di capire quali sono le prospettive per il futuro. L'Udinese lo valuta 35 milioni ma di questi tempi, vista la crisi economica che anche il calcio è chiamato ad affrontare, potrebbe accontentarsi di molto meno.