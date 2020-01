Non è un mistero che Lukasz Teodorczyk possa lasciare l'Udinese in questa sessione di mercato. Poco spazio per lui in stagione ed ecco che, ad un anno e mezzo dal suo arrivo in bianconero, il polacco è già in procinto di partire. La sua nuova squadra potrebbe essere il Besiktas che, secondo la stampa turca, avrebbe avviato i contatti con l'Udinese per l'attaccante classe '91.