Secondo quanto riportato da L'Equipe il difensore Nicholas Opoku potrebbe lasciare l'Udinese in questa sessione di mercato. Il ghanese, 22 anni, è richiesto dall'Amiens che è disposto a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto stimato sui 3,5 milioni. Già l'anno scorso i transalpini avevano manifestato interesse per il giocatore, in scadenza di contratto con i friulani nel 2022.