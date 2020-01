Il Trapani ha chiuso per l'arrivo di Mamadou Coulibaly. Dopo la sfortunata parentesi alla Virtus Entella si aprono dunque le porte per una nuova avventura in B per il giovane centrocampista ex Pescara. Il ragazzo dunque interroperà il prestito in Liguria, ma il suo passaggio per Udine sarà solo temporaneo, avrà altri sei mesi di cadetteria per crescere.