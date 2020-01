Il West Ham, spiega Sky Sport, nelle scorse ore si è messo in contatto con l'Udinese per conoscere la situazione di Seko Fofana. Il centrocampista piace agli Hammers che secondo l'emittente avrebbero già fatto una prima offerta ai friulani. Per il momento l'Udinese ha detto no, anche perché l'ammontare economico non era in linea con le aspettative della società.