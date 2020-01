Non solo Bram Nuytinck, il Lecce starebbe seguendo con interesse anche Antonin Barak. Questo quanto riportato da Sky Sport, secondo il quale il giocatore ceco piacerebbe molto ai gialloblù. In questa prima parte di stagione, Barak è sceso in campo in campionato solamente in sette occasioni, con l'unica gara da titolare che rimane quella contro l'Hellas Verona a fine settembre sotto la gestione Tudor.