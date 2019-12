Tesser: “Si deve continuare a pensare alla salvezza, inutile parlare d'altro, ci faremmo solo del male. All'annata darei 9,5"

Queste le parole dell'allenatore neroverde nel postpartita:

"Sapevamo che avremmo sofferto contro una squadra importante, c'era un po' di tensione dopo la sconfitta di Salerno. Abbiamo tirato molto in questo campionato, c'era quindi un po' di tensione in più nei ragazzi, trovo però anche normale soffrire contro la Cremonese, che è una squadra importante. Questa per noi è la quarta partita in pochi giorni, un'assurdità, loro hanno saltato una partita ed erano decisamente più brillanti. Voto al 2019? L'annata è eccezionale e lo dicono i numeri, abbiamo fatto un lavoro importante, non che gli altri non lavorino, ma i nostri mettono veramente la passione di chi vuole fare qualcosa di grande. I voti li date voi, contro la Salernitana ho visto dei quattro, oggi credo che i voti saranno alti. Non mi trovano francamente d'accordo i voti bassi dopo una prestazione negativa, siamo secondi in classifica, una piccola realtà come la nostra che fa un bottino del genere e dopo una partita negativa fioccano le valutazioni negative... comunque all'annata darei 9,5. Obiettivo? Si deve continuare a pensare alla salvezza, inutile parlare d'altro, ci faremmo solo del male, perchè non cambierebbe il nostro modo di giocare o di programmare, ma si aumenterebbero solo le pressioni. Facciamo i punti per salvarci e poi penseremo ad altro. Passato alla Cremonese? A Cremona quando ho chiuso il girone d'andata eravamo a due punti dalla Serie A, poi sappiamo tutti cos'è successo. Il mercato di quest'anno direi che è stato importante, abbastanza diverso da quello che ho visto io. La squadra è tosta, molto tosta, il presidente ha fatto investimenti importanti, quando sono passato io dalla Lega Pro alla B è cambiato tutto, lo stadio è diventato coperto, sono cambiati i seggiolini, il pubblico ha iniziato a crescere. A Cremona sono stato bene, mi sono trovato bene, auguro tutto il meglio alla piazza”