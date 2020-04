Olimpiadi a rischio anche nel 2021

Le Olimpiadi sono a rischio anche nel 2021. Ad affermarlo, Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo, già rinviati per l’emergenza Coronavirus dall’estate 2020 a quella dell’anno prossimo. Mori ha spiegato che, se non sarà possibile tenere le Olimpiadi dal 23 luglio all’8 agosto 2021 non vi sarà nessun altro rinvio, con il conseguente annullamento della manifestazione. Nei giorni scorsi diversi esperti, tra cui l’infettivologo Kentaro Iwata, avevano definito “poco probabile” la disputa delle Olimpiadi nel 2021. Per poterle tenere, infatti, è necessario che la pandemia non sia sotto controllo solo in Giappone, ma in tutto il mondo.