Le tv non vogliono pagare: la Lega prova a mediare ma i club pensano allo scontro

La battaglia tra la Lega e le emittenti tv sui diritti del calcio è tutt'altro che vicina alla conclusione. Sky e DAZN non hanno cambiato idea e non vogliono versare l'ultima tranche prevista per i primi giorni di maggio. 220 milioni ballano in questo momento per i diritti tv, con alcuni club che stanno pensando di fare causa alle televisioni impugnando i contratti che tutelano i presidenti. I licenziatari hanno già chiesto uno sconto alle società e la Lega proverà a trovare un'intesa che però pare decisamente complicata.