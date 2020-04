Il governo si divide sul calcio: Conte irritato dalla linea di Spadafora

A una parte del governo non sarebbero piaciute le parole rilasciate in tv "contro il calcio" dal ministro Spadafora e non sarebbero piaciute nemmeno al Primo Ministro Giuseppe Conte. La posizione dura del proprio ministro non è piaciuta al Premier anche perché lui, davanti agli italiani, non più tardi di domenica scorsa si era speso per la ripartenza del pallone il prossimo 18 maggio, con parole molto più rassicuranti rispetto al ministro. I ministri dunque si spaccano davanti allo sport e soprattutto al calcio e se le dichiarazioni di ieri hanno avuto un peso specifico, quelle che potremmo aspettarci nelle prossime ore, potrebbero averlo altrettanto ma in un altro senso.