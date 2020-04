Cala il sipario sulla Ligue 1. Il futuro di Opoku sarà ancora all'Amiens?

Cala ufficialmente il sipario sulla Ligue 1. Il campionato francese è il primo dei top five ad arrendersi al coronavirus. Una decisione che avrà importanti conseguenze anche sul mercato. Sono moltissimi, infatti, i giocatori il cui destino ora sembra essere di nuovo in bilico.

Prendiamo il caso di Nicholas Opuku. Il difensore, che lo scorso gennaio aveva lasciato l'Udinese per trasferirsi in prestito all'Amiens, avrebbe dovuto essere riscattato a fine stagione per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Con poche chance per mettersi in mostra (sono solo 7 presenze all'attivo) c'è da capire se il club francese deciderà di puntare lo stesso su di lui o se lo farà rientrare in bianconero.