Musso: "Risultato ingiusto, dobbiamo superare questo momento"

Dei bianconeri a presentarsi in zona mista è l'estremo difensore Juan Musso.

La prestazione c’è stata, non è arrivato il risultato. Come mai?

“Ci manca il risultato. È un momento che deve passare, non stiamo avendo fortuna, ma le prestazioni sono giuste. Abbiamo avuto tante occasioni, loro ne hanno avute meno di noi ma le hanno sfruttate meglio. Dobbiamo migliorare e cercare di giocare alla pari con tutti”.

Risultato ingiusto?

“Sì, ingiusto è la parola corretta ma sono momenti in cui tutto quello che può andar male va male. Abbiamo fatto tanti punti facendo meno di quanto abbiamo fatto oggi. Un po’ ingiusto ma il calcio, come la vita, è così. È un momento che deve passare”.

Il rigore su Sanchez?

“Sono andato in ritardo, ho cercato di togliere le mani perchè ho capito la sua intenzione di buttarsi a terra ma l’ho preso in pieno. È una giocata molto rapida e con giocatori così veloci capita”.

Oggi grande Udinese, Inter sottotono o bravi voi?

“Secondo me un po’ tutti e due. Noi siamo stati bravi a giocare a calcio, è stata una grande Udinese”.

Adesso a Brescia bisogna risollevarsi?

“Sì, a Brescia e in tutte le partite che mancano”.

Cosa manca per fare il salto di qualità?

“Come dicevo prima, per ora la fortuna non è dalla nostra parte e paghiamo caro i piccoli errori. Dobbiamo cercare di restare uniti e cercare di migliorare”.