Nuova squadra in Brasile per Ewandro: da gennaio 2020 vestirà la maglia del Recife

Cambia ancora squadra l'attaccante brasiliano Ewandro. Il classe '96, ancora di proprietà dell'Udinese, da gennaio 2020 vestirà in prestito la maglia del Recife, club della sua città. Ewandro, arrivato in Friuli nel 2016, ha cambiato diverse squadre negli ultimi due anni: Estoril in Portogallo, quindi Austria Vienna in Austria e infine Fluminense in Brasile. Ora per lui questa nuova avventura al Recife, sempre in patria.