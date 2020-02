Femminile, Venezia-Udinese U15 1-7: tripletta per Lorenzini.

Nell’undicesima gara del campionato Under 15 Femminile, le ragazze bianconere hanno superato per 1-7 le pari età del Women Venezia. Passate subito in vantaggio in avvio di partita con un bel tiro di Lorenzini, le friulane sono state brave a premere sull’acceleratore e a creare diverse azioni da gol, realizzando il raddoppio solo alla fine del primo tempo, con un bel diagonale di Nicoletti. Confermato il predominio anche nei successivi due tempi, ancora con diverse occasioni da rete poi concretizzate con la rete di Gollino al 7’ del secondo tempo e successivamente con altri due gol di Lorenzini al 15’ e 20’ dello stesso tempo (tripletta per lei). Non privo di emozioni anche il terzo tempo finale, che ha visto tutte le giocatrici in campo, affrontarsi con determinazione ed impegno, regalando al pubblico presente altre tre reti, Miobertolo e Azizov per l’Udinese e Vecchiato per il Venezia.



Sconfitta esterna per 2-0 contro il Cittadella per le ragazze Under 17. Primo tempo equilibrato con leggero predominio della squadra di casa, che tuttavia non ha creato grossi pericoli alla porta difesa da Maschietto grazie all’ottima prova difensiva delle bianconere. Nel secondo tempo all’8’ il Cittadella passa in vantaggio approfittando di una leggera sbavatura difensiva. Le ragazze di Della Mea provano a reagire ma senza pungere e al 31’ arriva il raddoppio del Cittadella con un tiro dalla lunga distanza. Prossimo impegno sabato 29 febbraio in trasferta contro il Vittorio Veneto.