Pordenone, Lovisa: "Troppa prudenza sulla ripartenza. Abbiamo voglia di tornare in campo"

Un anno fa il Pordenone festeggiava per la prima volta la promozione in Serie B vincendo contro la Giana Erminio (3-1 il risultato finale). Intervistato per loccasione dal Messaggero Veneto il presidente del club neroverde Mauro Lovisa ha parlato anche del futuro e della possibile ripartenza: “Vedo ancora troppa prudenza e personalmente dal quattro maggio avrei concesso sedute di allenamento in piccoli gruppi di 2-3 calciatori. Noi vogliamo ripartire, in questa società non c'è nessuno che vuole restare ancora fermo. - continua Lovisa - Abbiamo ancora tanta, tantissima voglia di stupire anche se le incognite dopo due mesi ai box so no tante. Vogliamo però tornare a far divertire la gente, di giocare anche in estate per completare questo campionato”.