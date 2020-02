Dopo Bruno Fernandes anche Ighalo allo United: accordo trovato con i Red Devils

In Inghilterra c'è tempo fino a mezzanotte per concludere le ultime operazioni di mercato e il Manchester United potrebbe mettere a segno uno squillo proprio sul gong. Come raccolto dalla nostra redazione, Odion Ighalo (39), attaccante ex Udinese, ha raggiunto un accordo con i Red Devilsper un prestito di sei mesi dallo Shanghai Shenhua, club proprietario del suo cartellino, e adesso è corsa contro il tempo per ottenere il TMS. L'intesa è totale, adesso gli agenti e gli intermediari dell'affare sono in contatto con i due club per avere per tempo la documentazione necessaria al trasferimento.