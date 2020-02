27 febbraio 2011 Palermo-Udinese 0-7: nove anni fa la storica vittoria firmata Di Natale e Sanchez

Il 27 febbraio 2011 l’Udinese conquista la vittoria con il punteggio più largo in trasferta nella sua storia ultracentenaria. Sconfigge al “Barbera” il Palermo per 7-0. Non c’è stata storia, la supremazia dei bianconeri di Guidolin si è manifestata in maniera schiacciante sin dai primi minuti. Sanchez è stato devastante non solo per aver segnato quattro reti (nessuno nella storia dell’Udinese in A ha realizzato più reti in una sola gara), ma anche per aver sistematicamente messo in crisi la difesa dei rosa nero con la sua velocità, con i suoi dribbling. Anche Di Natale ha fatto la parte del leone firmando una tripletta. Totò apre le danze dopo 10’ segna un gol spettacolare: è l’inizio dello show bianconero. Poi va a bersaglio Sanchez al 19’ e al 28’, la quarta rete è siglata da Di Natale al 41’, mentre quella del 5-0, con cui si chiude il tempo, è firmata da Sanchez. Nella ripresa l’ Udinese gioca sul velluto, fa il bello e cattivo tempo, Sanchez al 3’ e Di Natale al 16’ su rigore segnano le ultime due reti.