Giacomini: "La sfortuna non c'entra, non si possono fare questi errori sotto porta. I cambi? Non so chi Gotti possa inserire a gara in corso"

Mister Massimo Giacomini ha commentato la prestazione dell'Udinese a Brescia ai microfoni di Telefriuli. Queste alcune delle sue parole:

"Siamo migliorati sotto il profilo delle produzione offensiva, ma la sfortuna non c'entra. Hanno tirato, ma quante volte nello specchio della porta? Sono due punti persi, non si possono fare questi errori sotto porta. Per quanto riguarda le realizzazioni siamo al minimo storico: 5 gol De Paul, 4 a testa Okaka e Lasagna, 2 Fofana. I due attaccanti che giocano sempre, segnano poco e in più la rosa è stata falcidiata con le partenze di Barak e Pussetto. Non so Gotti chi possa inserire a gara in corso."

"De Paul? Il merito di questo giocatore è che adesso si dedica alla squadra e adesso è il capocannoniere. Lui deve giocare da centrocampista, come gioca nella Nazionale argentina, e fa gol. Si impegna tanto, fa un grande lavoro di sacrificio. Per ambire a giocare la Champions League il prossimo anno deve fare bene qui a Udine."