Un giovane di scuola Ajax nel mirino dell'Udinese

Udinese in cerca di talenti in giro per l'Europa. Nel mirino dei bianconeri, stando ai colleghi di calciomercato.it, sarebbe finito anche un giovane prospetto di proprietà dell'Ajax. Si tratta Sven Botman, difensore centrale classe 2000, che in questa stagione ha vestito la maglia dell'Heerenveen, nel quale era approdato in estate con la formula del prestito. 26 presenze stagionali e una crescita importante.