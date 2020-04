Con la Juve si pensa già ad altri affari sullo stile Mandragora

Il rapporto di mercato, consolidato negli anni, tra Juventus e Udinese continuerà anche nelle prossime stagioni. Chiuso l'affare Mandragora (due anni di sviluppo a Udine per poi rientrare a Torino) si pensa già ad altre operazioni sulle stesso stile. Il nome giusto per il futuro potrebbe essere quello del laterale brasiliano Wesley.

Tre presenze in Under 23 oltre che un paio di convocazioni in prima squadra. La breve parentesi bianconera, era già piuttosto interessante fino all’interruzione del campionato. La Juventus lo aveva preso la scorsa primavera dal Flamengo a parametro zero, con la partecipazione dell’Hellas Verona che lo ha avuto a disposizione fino a gennaio. Il calciatore potrebbe seguire la prossima estate lo stesso percorso di Mandragora: arrivo in Friuli a titolo definitivo con accordo già concordato per il ritorno a Torino tra una o due stagioni.