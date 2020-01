Tesser, conferenza: "Giornataccia, siamo stati squadra ma non ha funzionato nulla. Ripartiamo subito. Bocalon? Ci darà una grossa mano"

Queste le parole in conferenza stampa di mister Tesser, chiaramente amareggiato per la sconfitta.

Una sconfitta arrivata dopo una brutta prestazione: “Il Pescara ha meritato la vittoria, questo è fuori discussione, noi non abbiamo giocata una brutta gara, siamo comunque stati squadra, ma è stata una giornataccia, il lancio lungo sembrava l'unica opzione a disposizione, loro qualitativamente sono una grande squadra, ci hanno pressato alto. Noi non abbiamo dato seguito alla prestazione di Frosinone, questa è la dimostrazione che questa squadra anche se unita se non dà quel qualcosa in più può toppare. Capiremo e studieremo in settimana il perchè di questa prestazione”

Galano ha colpito di testa nonostante non abbia lunghe leve: “Dopo il secondo gol ci siamo un po' disuniti a livello di attenzione. Galano è piccolo ma ha un ottimo tempismo e infatti ci ha colpito in una distrazione”.

Volendo sognare, basta l'innesto di Bocalon per l'attacco del Pordenone? “La classifica la vediamo tutti, l'obiettivo resta la salvezza e questo non cambia. Per quanto riguarda Bocalon, è capitato nella peggior partita che gli potesse capitare poverino, oggi non siamo riusciti quasi mai a mettere il pallone dove volevamo. Ha avuto una buona chance che purtroppo non ha sfruttato. È appena arrivato, mi aspetto tanto da lui e sono sicuro che ci potrà dare una mano”.