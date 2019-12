RELIVE Serie A Udinese-Cagliari 2-1: è vittoria! Tre punti importantissimi per i bianconeri!

L'Udinese torna alla vittoria con una prova di carattere contro una delle squadre più in forma del campionato. Prima sconfitta esterna per il Cagliari.

TRIPLICE FISCHIO!

90' +6AMMONITO Klavan per fallo su Pussetto

90' +5Raccoglie palla a destra Faragò e lascia partire un cross sbilenco. La palla termina direttamente sul fondo.

90' +2ESPULSO Pisacane per somma di ammonizioni! Cagliari in dieci uomini!

90' +2AMMONITO Pisacane per aver messo giù Pussetto a metà campo.

90' +1Concessi 6 minuti di recupero.

89' AMMONITO Okaka per proteste dopo un fallo fischiato al Cagliari a metà campo.

89' Conclusione di Cerri da buona posizione, palla altissima sulla pressione di De Maio. Si salva l'Udinese.

86' GOL! GOL! GOL! FOFANA RIPORTA AVANTI L'UDINESE! Di nuovo avanti la squadra di Gotti. Gran lavoro di protezione della sfera di Okaka in area del Cagliari e tiro deviato da Pisacane proprio sui piedi di Fofana, abile a trafiggere Rafael da distanza ravvicinata.

84' GOL! JOAO PEDRO FIRMA IL PAREGGIO PER IL CAGLIARI! Girata di prima intenzione del numero 10 del Cagliari su un cross dalla destra di Faragò ad anticipare Ter Avest. Palla all'angolo, Musso incolpevole.

82' Si mette in proprio Pellegrini con una percussione sulla sinistra terminata con una conclusione piuttosto ambiziosa. Palla sul fondo, nessun pericolo per Musso.

81' SOSTITUZIONE per il Cagliari: Ragatzu prende il posto di Rog.

79' SOSTITUZIONE per l'Udinese: Pussetto prende il posto di Lasagna.

79' JOAO PEDRO! Sciabolata di Pellegrini dalla sinistra, torre di Cerri a liberare al tiro il compagno di reparto che da ottima posizione però spara altissimo.

78' OCCASIONE PER IL CAGLIARI! Cerri riceve palla da Cigarini e va al tiro con un diagonale deviato di tacco da Joao Pedro. La palla termina sul fondo alla destra di Musso.

72' OKAKA! Fa leva sui suoi centimetri l'attaccante, che riceve palla in area e riesce a girarsi dopo averla protetta, ma la sua conclusione termina alta.

70' SOSTITUZIONE per l'Udinese: De Paul lascia spazio a Jajalo.

69' AMMONITO De Maio per un fallo ai danni di Joao Pedro.

67' SOSTITUZIONE per l'Udinese: Sema lascia spazio a Ter Avest.

65' MIRACOLO DI MUSSO! Cross insidioso di Ionita dalla sinistra, tocco di Joao Pedro sotto misura ma non c'è forza nel tentativo e Musso con un guizzo felino gli nega la gioia del gol.

63' AMMONITO Mandragora per fallo ai danni di Rog sul limite corto dell'area bianconera.

60' SOSTITUZIONE per il Cagliari: Cerri prende il posto di Simeone.

58' MANDRAGORA! Grande azione dell'Udinese condita da una serie di tocchi veloci a liberare al tiro il centrocampista, che col mancino per poco non trova la porta da buona posizione.

55' Traversone dalla sinistra di De Paul diretto sul primo palo, Nuytinck di testa spedisce la palla sul fondo.

54' AMMONITO Rog per un fallo ai danni di Fofana.

54' Guizzo di Sema a sinistra e doppio traversone rimpallato dalla difesa del Cagliari. Applausi per l'esterno, autore di una buona partita fino a questo momento.

52' Lasagna prende palla sulla sinistra e dal limite dell'area lascia partire un cross per Okaka ma la misura è sbagliata e la palla termina sul fondo.

50' Percussione dalla sinistra di Okaka, che entra in area e tenta la conclusione, ma viene chiuso dalla difesa del Cagliari.

49' Intervento vigoroso ma corretto di Pellegrini su Stryger Larsen, lanciato in profondità da De Paul. Mugugna il pubblico di casa.

46' SOSTITUZIONE per il Cagliari: Pellegrini ha preso il posto di Lykogiannis.

45' Si riparte! Al via il secondo tempo al Friuli.

Bianconeri in vantaggio grazie alla rete di De Paul al giro di boa. Squadre negli spogliatoi.

DUPLICE FISCHIO!

45' +1Concesso un minuto di recupero.

42' OKAKA! Si mette in proprio e dopo aver avuto ragione di due avversari va al tiro dal limite dell'area, la palla termina a lato

39' GOL! GOL! GOL! DE PAUL SBLOCCA LA GARA! L'argentino chiude un triangolo con Fofana e dalla destra con un tocco morbido spedisce la palla all'incrocio dei pali. Grandissimo gol del centrocampista dell'Udinese.

37' Tanta intensità in mezzo al campo, gara ricca di duelli. La forza fisica di entrambe le squadre è piuttosto evidente.

34' Fallo commesso da Okaka su Rafael nel tentativo di anticipare il portiere sul cross di Stryger Larsen. Può ripartire il Cagliari che beneficia di un calcio piazzato.

32' Tirano il fiato le due squadre dopo aver speso molto. Poco più di dieci minuti al giro di boa.

30' AMMONITO Pisacane per aver ostacolato una ripartenza veloce dell'Udinese.

27' Prova a riorganizzarsi l'Udinese dopo il doppio pericolo subito negli ultimi minuti. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco, gara bella fino a questo momento.

25' PALO DI NAINGGOLAN! Scivola Musso nel rinvio e regala palla al Cagliari, il belga ne approfitta per tentare la conclusione chirurgica che però s'infrange sul legno. Si salva la squadra di casa.

24' ROG! Percussione per vie centrali del croato, che entra in area e lascia partire una sassata che però termina in curva.

19' LASAGNA! Contropiede dell'Udinese condotto magistralmente da Fofana, che super Cigarini e spedisce verso la porta il compagno, il cui tiro però termina alto.

17' Stryger Larsen supera Rog sulla destra, si affaccia in area e dal fondo prova a servire Okaka con un pallone basso sul quale interviene Klavan in anticipo.

14' MANDRAGORA! Conclusione precisa dal limite dell'area sullo scarico di Sema, ma Klavan col piattone si oppone ed evita pericoli a Rafael.

12' Sema va via a Rog sulla sinistra e mette al centro un buon pallone, sul quale però nessun compagno riesce ad intervenire.

11' Si rialza De Paul e raggiunge l'esterno del campo, dove completerà le cure prima di tornare in campo. Nulla di grave per lui, riprende il gioco.

9' Botta rifilata da Rog a De Paul a metà campo. Rimane a terra l'argentino, dolorante e soccorso dallo staff medico dell'Udinese.

7' Imbastisce una buona trama a sinistra l'Udinese, ma il filtrante di Okaka per Sema è impreciso e la palla supera la linea laterale.

5' TROOST-EKONG! Colpo di testa a porta vuota dopo l'uscita a vuoto di Rafael sul primo corner della gara per l'Udinese. La palla esce fuori, si dispera il difensore.

4' Calcio di punizione per il Cagliari dalla trequarti causato dall'intervento falloso di Mandragora su Joao Pedro. Traiettoria a giro disegnata da Lykogiannis, che però non inquadra la porta.

2' Si allunga il pallone De Paul nel tentativo di destreggiarsi sulla trequarti del Cagliari. Perde la sfera l'argentino e favorisce la ripartenza ospite. Rumoreggia il Friuli, il pubblico aveva già imbeccato l'argentino alla lettura delle formazioni.

1' Partiti!

Squadre in campo, è il momento dei saluti di rito. A breve il calcio d'inizio dell'incontro.

Lo speaker sta annunciando le formazioni, mentre i protagonisti dell'incontro si stanno radunando nel tunnel che porta al terreno di gioco. Manca poco all'ingresso in campo.

Arbitro della gara sarà Marco Piccinini di Forlì, alla sua tredicesima direzione in Serie A. Galetto e Prenna saranno gli assistenti. Il quarto ufficiale sarà Serra, mentre addetti al VAR Nasca e Di Vuolo.

Lunga la lista degli indisponibili per il Cagliari un po’ in tutti i reparti, complice la squalifica per un turno di Nandez e i problemi fisici dei vari Cacciatore, Ceppitelli e Castro oltre ai lungo degenti Birsa, Cragno e Pavoletti. A sinistra Lykogiannis ha vinto il ballottaggio con Pellegrini.

Ma veniamo alle formazioni ufficiali. In difesa Gotti non tocca nulla nonostante la netta sconfitta contro la Juventus: Nuytinck-Ekong-De Maio dunque davanti a Musso, con Mandragora perno del centrocampo e Fofana e de Paul ai suoi lati. In avanti Okaka fa coppia con Lasagna.

Più in generale, i padroni di casa continuano a vivere un momento piuttosto difficile, con 15 punti in classifica, appena 2 in più rispetto al Brescia terzultimo. Gli ospiti si godono l'aria buona con i 29 punti messi in cascina fino a questo momento e un quinto posto da puntellare per provare a pensare ancora più in grande nell'anno del centenario.

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta. I bianconeri si sono arresi in casa della Juventus domenica scorsa, mentre lunedì la squadra di Maran si è arresa oltre il 90' contro la Lazio in Sardegna.

Amici di Tuttoudinese.it buon pomeriggio da Stefano Pontoni e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Cagliari, primo anticipo di questo sabato di Serie A, terzo dopo Sampdoria-Juventus di mercoledì e Fiorentina-Roma di ieri sera.