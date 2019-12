La Top 11 bianconera del decennio (2010-19) della redazione di TU: l'undici di Davide Marchiol

Il 2020 è oramai alle porte e il suo arrivo chiuderà di fatto un decennio vissuto tra alti e bassi dai tifosi bianconeri: ma quali sono stati i giocatori che più hanno contribuito alla gioia dei supporters friulani in questi ultimi dieci anni?

Per quanto mi riguarda bisogna fare poche cose, ma semplici, poi se hai una rosa come quella del Real Madrid, della Juventus o del Liverpool punti a cose più articolate, per le altre giusta distanza tra i reparti e giocatori al loro posto, questo è il segreto. Punterei dunque sul classico, ma mai vecchio, 4-4-2.

In porta impossibile non dare ad Handanovic la palma di migliore del decennio. Karnezis ha fatto cose egregie, Musso diventerà un gran portiere, ma lo sloveno è sicuramente stato il migliore per risultati ottenuti. Davanti a lui Benatia e Domizzi, coppia solida ed esperta, con il marocchino che forse ad Udine ha fatto la fetta migliore della sua carriera. Su Maurizio c'è poco da dire, probabilmente fosse stato un po' più giovane avrebbe potuto puntare all'azzurro, ma è maturato tardi, quasi un trend per gli italiani in Friuli. Terzini Dusan Basta e Giovanni Pasquale. Sul serbo c'è poco da dire, è stato forse il miglior connubio di costanza e corsa, senza mai strafare, ma dando sempre il massimo in modo ordinato. L'ex Inter può sembrare una scelta strana, ma consideriamo la carenza di esterni che c'è nel calcio moderno, era giocatore ordinato, compatto, che commetteva sì qualche sbavatura ogni tanto, ma d'altronde chi non le commette?

Sulle fasce come esterni opterei per l'accoppiata sudamericana Armero-Isla. Il colombiano ha fatto una prima annata incredibile, con tantissimi assist e un gol alla Fiorentina da cineteca, la corsa e il piede erano importanti, peccato per la mentalità non proprio da grande giocatore, fosse stato un po' più... ordinato, avrebbe fatto tutt'altra carriera. Isla invece è il classico jolly, giocatore che prima del gravissimo infortunio al ginocchio era dall'avvenire sicuro. Abile sia in fase offensiva che difensiva, ha sicuramente segnato un'epoca nella storia dell'Udinese. In mezzo Asamoah e Pinzi, due guerrieri, con il ghanese che, se libero da certi vincoli, è giocatore in grado anche di dare quel pizzico di qualità che basta. Per quanto riguarda il numero 66, c'è bisogno di dire perchè proprio lui?

Infine la coppia d'attacco è obbligata. Di Natale e Sanchez hanno infranto record su record e insieme hanno insidiato la coppia Trezeguet-Del Piero vincitrice dello Scudetto. Un risultato stupefacente, con 40 gol in due sono sicuramente l'accoppiata del decennio, senza se e senza ma. Allenatore Guidolin, massimo rispetto per i successori, ma il tecnico di Castelfranco ha collezionato dei piazzamenti difficilmente ripetibili in breve tempo.

Top 11 di Davide Marchiol (4-4-2): Handanovic; Basta, Benatia, Domizzi, Pasquale; Isla, Asamoah, Pinzi, Armero; Sanchez, Di Natale. All. Guidolin