Tuttosport - Lovisa: "Per la A ci siamo anche noi. Sognare!"

A Tuttosport il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha parlato anche del futuro sia del Pordenone che della Serie B: "Sognare, pensare in grande, non costa nulla. Parla di Serie A il Perugia che è a 4 punti dai playout, io cosa dovrei dire che mi basta un solo punto per essere salvo? E dunque sì, pensare in grande ma agendo in piccolo, tenendo un basso profilo, con umiltà. Queste sono le nostre armi contro squadre che hanno ben altri budget e con cui stavamo battagliando sul campo ad armi pari: Frosinone, Crotone, Empoli, Spezia… Sulla carta le favorite erano loro. Ma ci siamo anche noi, assieme al Cittadella, a dare fastidio. Diciamo che siamo i rompiscatole della B".