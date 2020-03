Strizzolo: record di goal in B e stagione della consacrazione

Luca Strizzolo con la rete segnata questa sera alla Juve Stabia raggiunge quota 8 in stagione e supera il suo record di goal in serie B. L'annata di Luca, tornato a Pordenone senza le luci della ribalta, era partita un po in sordina, senza la maglia da titolare sulle spalle. Le prestazioni ed i goal del numero 9 ramarro hanno pian piano convinto mister Tesser che con lui e Ciurria ha trovato una coppia d'attacco fatta di qualità e fantasia. L'arrivo di Bocalon e un leggero calo fisico dell'attaccante ex Cittadella lo avevano relegato in panchina nella gara vinta ad Empoli dalla squadra friulana.

Oggi Luca, schierato nuovamente dal primo minuto, ha messo in campo quel misto di corsa, qualità e goal che ci avevano entusiasmato fino a pochi mesi fa. Sua la rete decisiva della partita che consegna ai ramarri il 6 posto in classifica e consente al Pordenone di avvicinarsi ulteriormente alla quota salvezza per poi puntare a traguardi più importanti. La grande stagione dei neroverdi passa per le prestazioni del loro numero 9 capace di esaltarsi come mai prima d'ora e di fare quel decisivo salto di qualità che lo possa portare ad essere fondamentale per il futuro della squadra friulana.