Pordenone, Tesser studia l'11 per il Frosinone

Si avvicina la ripresa del campionato per il Pordenone. In vista della sfida contro il Frosinone mister Tesser sta studiando alcune mosse tattiche. Allo Stripe il tecnico sarà senza Ciurria ma con uno Zammarini in più e questa è già una buona notizia. Le prove però riguardando più che altro il reparto d'attacco, c'è da decidere chi sarà il partner di Strizzolo, nell'allenamento di ieri è stato provato Chiaretti. L'altro ballotaggio è per una maglia a centrocampo: sicuri del posto Pobega e Burrai, si giocano il posto Misuraca e Mazzoco.