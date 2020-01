Pordenone, Lovisa: "Ranieri? Siamo fiduciosi, è un ragazzo che ci piace molto"

Matteo Lovisa, Ds del Pordenone, ha parlato ai microfoni del "Gazzettino" e di "FirenzeViola.it" di Luca Ranieri, difensore mancino di proprietà della Fiorentina che piace molto ai ramarri. Queste le sue parole:

"incontro positivo, siamo ottimisti. Il nostro interesse per Luca Ranieri è vero e serio. È un ragazzo che ci piace molto e cercheremo di prenderlo durante questo mercato di gennaio. Sicuramente arriverebbe in prestito. Vogliamo offrire alla Fiorentina un accordo almeno fino a giugno. In estate vedremo se tenerlo ancora con noi."