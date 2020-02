Messaggero Veneto: "Pordenone, maglia nera 2020"

Nuovo anno avaro di soddisfazioni per il Pordenone, scivolato al quinto posto a braccetto con Citta e Salernitana (campani in campo questa sera). "I numeri parlano chiaro: con due soli punti conquistati, il Pordenone – assieme al Livorno – ha il peggior rendimento in categoria nel 2020. Tuttavia, le statistiche non dicono tutto. Già, perché la prestazione offerta a Benevento deve dare fiducia per il prosieguo del cammino. Al cospetto della capolista, il gruppo di Tesser ha dimostrato di poter uscire dal momento negativo in cui è incappata dopo il pareggio col Frosinone. Ha subìto, è vero, ma ha anche creato situazioni da gol importanti, dimostrando di essere forte quando non deve fare la partita e può ripartire...", così scrive il Messaggero Veneto.