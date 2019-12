Lovisa: "Quando costruisci le cose gradualmente con serietà e passione poi durano nel tempo, grande domenica per noi"

Il presidente Lovisa è raggiante nel post partita: “Questa è un'altra piccola scommessa vinta, da parte del sottoscritto e di tutto l'ambiente. Quando lavori con serietà e costanza poi i risultati arrivano, siamo partiti con 300 spettatori, stiamo costruendo anche noi il nostro bacino. Un pubblico come quello di Cremona o di altre piazze importanti non si crea dal nulla. La domenica senza A e la classifica hanno sicuramente aiutato, ma stiamo facendo noi qualcosa di straordinario, meritandoci una domenica da 7 mila spettatori. Avete visto che giocatori aveva in campo la Cremonese? Affrontavamo una squadra molto forte e abbiamo meritato la vittoria soffrendo il giusto. Le cose per essere fatto hanno bisogno di tempo, se fai le cose per gradi poi durano, noi cerchiamo di spostare sempre l'asticella verso l'alto, abbiamo delle ambizioni. Dopo la sconfitta di Salerno sicuramente giocare in un ambiente così ti aiuta, oggi avevamo diversi giocatori allo stremo, Strizzolo e Ciurria giusto per citarne due, tutti i ragazzi hanno bisogno di staccare un attimo la spina, si è visto nelle ripartenze che non eravamo brillanti. Otteniamo la salvezza, poi potremo pensare ad altro. Mercato? Qualcosa faremo, non grandi cose, ci sarà un summit con me, il mister, Matteo (Lovisa jr ndr) e Berrettoni e vedremo come muoverci per puntellare la squadra”.