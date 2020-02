Il Frosinone di Inzaghi si prepara alla sfida con il Pordenone

Entra nel vivo la preparazione del Benevento al prossimo match casalingo, in calendario sabato 15 febbraio, ore 15, contro il Pordenone. Accompagnata da un gradevole sole, la squadra di mister Inzaghi, in mattinata, ha lavorato all’antistadio "C. Imbriani". Dopo una fase di attivazione muscolare in palestra, i giallorossi si sono spostati sul campo per esercitazioni tecniche seguite da mini partite con le sponde. Tello e Tuia hanno svolto un lavoro di forza in sala attrezzi, Kragl ha proseguito il personale recupero in piscina mentre Gyamfi e Vokic sono stati sottoposti a cure fisioterapiche. L'appuntamento con gli stregoni è previsto per domani pomeriggio sul rettangolo verde del “C. Vigorito”.