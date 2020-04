Palestre, piscine e centri sportivi: il governo lavora per riaprirli a metà maggio

Quando riaprono le palestre? Se lo chiedono in tanti alla vigilia della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus e finalmente dal governo arriva un segnale: l'obiettivo è il via libera a maggio insieme a centri danza e centri sportivi. Ancora nulla di certo, ma i lavori sono in corso per studiare un protocollo che possa permettere la riapertura degli impianti sportivi (piscine comprese) in sicurezza.

Vincenzo Spadafora, ha fatto anche il punto sulla possibile riapertura di palestre e centri sportivi: “Dal 4 maggio l’attività sportiva sarà consentita nei parchi, nei luoghi che i vari sindaci riterranno di riaprire, con le solite distanze di sicurezza. Dobbiamo fare il possibile perché ognuno di noi rispetti le regole: è anche un test per vedere se è possibile aprire altro. Come per esempio, ed è la cosa a cui tengo di più ora, le palestre, i circoli di tennis, i vari centri sportivi. Stiamo approntando col comitato tecnico scientifico le varie linee guida: vorrei essere in grado già col prossimo DPCM, cioè quello che disciplinerò il periodo dal 18 maggio, di riaprire questi centri”.