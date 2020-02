Messaggero Veneto: "Udinese, hai un mese per dare un’accelerata e chiudere in anticipo la questione salvezza"

Nell'edizione odierna il Messaggero Veneto fa il punto sull'andamento dell'Udinese e sulle prossime delicate sfide di campionato che potrebbero decidero in un senso o nell'altro la corsa alla salvezza: "La continuità (di risultati, va detto, non di prestazioni) questa sconosciuta" - scrivono i colleghi - "Dopo tre vittorie consecutive l’Udinese ha messo insieme tre sconfitte. E così, non potendo pensare che le inseguitrici restino sempre al palo, i bianconeri, se non vogliono correre il rischio di ritrovarsi con l’acqua alla gola e giocarsi la permanenza in serie A negli scontri diretti come accadde la scorsa stagione, sono chiamati a muovere nuovamente la classifica. Il mese di gennaio sarà decisamente chiarificatore in questo senso. Da domenica prossima a sabato 29, Lasagna e compagni dovranno cercare di pigiare sull’acceleratore per non vedersi poi costretti a dover andare a giocare gli scontri diretti con l’acqua alla gola".