QUI MILAN - Possibile conferma per A.Donnarumma in porta, Kjaer favorito su Musacchio

Il 4-4-2 ha dato tante certezze ma gli infortuni di Gigio Donnarumma, Musacchio, Calabria e Calhanoglu riportano tanti dubbi nella testa di Stefano Pioli: il mister di Parma prova a recuperare soprattutto il giovane portiere, che è in ballottaggio col fratello per la sfida all'Udinese ma difficilmente recupererà. In serata possibile schiarita su chi andrà in porta, mentre Musacchio dovrebbe lasciare spazio a Kjaer in difesa, con Romagnoli, Conti ed Hernandez a completare il reparto. A centrocampo ancora Castillejo, Kesse, Bennacer e Bonaventura, con l'incognita Calhanoglu. Davanti nessuna incertezza invece: con Ibrahimovic agirà Leao.