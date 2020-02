Juric, conferenza: "Non mi aspettavo che la squadra tenesse fisicamente così bene"

Soddisfatto Juric in conferenza stampa: “Sono molto soddisfatto della prestazione, abbiamo tenuto testa a dei giocatori molto fisici come quelli dell'Udinese dopo tante occasioni in cui abbiamo speso molto. Se è mancato qualcosa è stato il gol, ma alla fine va bene così, non mi aspettavo neanche io che la squadra riuscisse a tenere questi ritmi. Sicuramente un peccato aver sprecato alcune azioni da gol. Per quanto riguarda il discorso diffidati non ci penso, quando ce la partita si pensa solo al risultato finale, non al futuro”