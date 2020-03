Fiorentina, Barone: "La Lega ci ha sempre assicurato che si sarebbe giocato, ci stanno abbandonando a noi stessi, ci si riunisca già oggi"

Intervistato dalla Rai, il dg della Fiorentina Joe Barone ha esternato tutta la rabbia della Fiorentina per quanto successo sabato. L'attacco è nei confronti dell'organizzazione Serie A, perché - sottolinea lo stesso Barone - fino all'ultimo da parte della Lega era stato assicurato il regolare svolgimento dell'incontro a porte chiuse, tanto che la squadra si trovava già ad Udine al momento dell'annuncio del rinvio, giunto peraltro a meno di 6 ore dal fischio d'inizio. Un giro a vuoto costato all'incirca 60mila euro, per i quali il club viola chiederà un rimborso. Ad aver ferito di più nell'orgoglio è però il sentimento di abbandono a se stessi suscitato dai dirigenti della Serie A. Il poco tempismo, lo stesso lamentato anche nell'organizzare l'assemblea di Lega nella quale decidere le sorti passate, presenti e future del campionato italiano. “Credo che ora come ora sia più importante riunirsi prima di mercoledì: troviamoci domani o al massimo martedì", ha lamentato il dirigente italo-americano. D'altronde, va capito: chi arriva fuori dallo Stivale fa fatica ad adattarsi alle idee statiche e all'arte del procrastinare tutta italiana.