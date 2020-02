Torna in Friuli dalla Sardegna con un punto l'Under 15 bianconera. E' infatti terminato 2-2 il match contro il Cagliari: doppietta di Vinciguerra per i sardi, in rete Bressan e Caissutti per i bianconeri. Grazie a questo punto l'Udinese rimane stabile a centro classifica, all'ottavo posto.