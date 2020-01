Mandragora-Roma: affare difficile perché c’è da trovare l’intesa anche con la Juve

La Roma punta Mandragora, secondo il diesse giallorosso Petrachi è lui l'uomo giusto per rimpolpare il centrocampo giallorosso dopo l'infortunio di Diawara. Non si tratta però di un affare facile, in primis perché l'Udinese non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio vista la sua centralità nel progetto tecnico di mister Gotti, poi per il fatto che di mezzo c'è la Juve. Il club piemontese, infatti, vanta una sorta di diritto recompra, esercitabile a luglio per una cifra di 26 milioni di euro. Stando così le cose, l'affare Mandragora-Roma potrebbe andare in porto o con un prestito da parte dei friulani o con il benestare della Juventus o ancora individuando altre soluzioni.