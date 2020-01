Balic flop al Perugia: il croato potrebbe fare ritorno a Udine già a gennaio

Da Perugia ne sono convinti, il club umbro potrebbe chiedere all'Udinese anticipatamente la fine del prestito di Andrija Balic. Il croato, passato quest'estate al club guidato dall'ex tecnico bianconero Oddo, non sta convincendo: per lui, tra campionato e Coppa Italia, solamente 10 presenze in stagione ed un solo assist. Anche a Perugia, dunque, il centrocampista classe '97 sta decisamente faticando ad imporsi. Ecco dunque che a gennaio il giocatore potrebbe tornare ad Udine, in attesa di una nuova sistemazione, molto probabilmente all'estero.