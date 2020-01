Da 3-0 a 3-3, il Watford si fa rimontare dal Tranmere Rovers in Fa Cup: si andrà al replay

Il Tranmere Rovers, formazione di terza serie inglese, costringe il Watford al replay: è questo l'esito del match andato in scena questo pomeriggio a Vicarage Road, valevole per il terzo turno di Fa Cup. Hornets che, portatisi avanti di tre reti nel corso del primo tempo, grazie ai gol di Dele Bashiru, Chalobah e Pereyra, sono stati clamorosamente rimontati nella seconda frazione di gioco, chiudendo tra l'altro la gara in dieci uomini a causa dell'espulsione dell'ex Udinese e Juventus Pereyra.