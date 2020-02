Attraverso un comunicato sulla propria pagina Fb, la Curva Nord Udinese 1986 ha chiamato a raccolta la tifoseria bianconera in vista del derby del triveneto di domenica contro l'Hellas Verona. Questo il messaggio: "La squadra si impegna, sproniamola per il derby! Ci troviamo sabato in tarda mattinata per l'allenamento di rifinitura".