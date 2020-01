Pordenone, ripresa senza quattro giocatori

Non è iniziato bene il 2019 per la truppa neroverde. Alla ripresa degli allenamenti di ieri mattina dopo la pausa invernale hanno marcato in visita in quattro. Sono De Agostini colpito da una forma influenzale, Ciurria che soffre ancora per i postumi di una ginocchiata alla coscia subita nel corso dell’ultima partita del 2019 con la Cremonese, Mazzocco pure lui sofferente per una botta a una coscia e Vogliacco per un risentimento muscolare. Il “grande vecchio” non dovrebbe aver problemi a recuperare ed essere disponibile in un paio di giorni. Per il fante invece bisognerà attendere l’esito della risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio che potrebbe tenerlo a riposo per una quindicina di giorni